السعودية: العام الدراسي الجديد 3 فصول ويتضمن 12 إجازة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير التعليم في المملكة العربية السعودية الدكتور حمد آل الشيخ عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام 1443هـ.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد سيكون وفق ثلاثة فصول، موضحا أنه سيتم في المرحلة الأولى من عملية التطوير للتقويم الدراسي الجديد تضمين مواد دراسية جديدة، وتطوير للمناهج.

وأضاف أن الفصل الدراسي الجديد سيتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي مما يكسر جمود الفصل الدراسي.

وأكد أن وزارة التعليم مستمرة في رحلة التطوير للنظام التعليمي، من خلال الاستثمار الأمثل لرفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية بما يتوائم مع مستهدفات تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.