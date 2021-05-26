المصدر: البيان الإلكتروني

في فيديو غريب انتشر على الإنترنت، ظهرت نحلتان وهما تتعاونان على إزالة غطاء علبة مشروبات غازية بحرفية ومهارة عالية.

وظهرت النحلتان وهما ترفعان غطاء مشروب "فانتا" الغازي، بشكل متناغم، حتى أسقطاه أرضا، في فيديو وثقته امرأة في ساو باولو البرازيلية.

وأبدى العديد من المعلقين على الفيديو إعجابهم بذكاء النحل، وفطنتهم، بالرغم من صعوبة المهمة التي قد تبدو مستحيلة، وفق "سكاي نيوز عربية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها فيديو الذكاء الحاد للنحل، ففي السابق استخدمت جماعات النحل حيلا استراتيجية لمحاربة الدبابير القاتلة.

وفي فيديو سابق، ظهرت جماعات النحل وهي تجمع براز الحيوانات وتضعه خارج الخلية، لدرء هجمات الدبابير القاتلة.

في الاتحاد قوة.. شاهد نحلتان تفتحان غطاء زجاجة مشروبات غازية https://t.co/cSvCd0QW52#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/y7jFFsJFiz — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 26, 2021