روسيا تحقن قرون وحيد القرن بـ"مواد مشعة" لردع الصيادين

المصدر: البيان الإلكتروني

تقوم شركة "روساتوم كورب" الحكومية الروسية بتمويل برنامجاً تجريبي غريب يتضمن حقن مواد مشعة في قرون وحيد القرن لردع الصيادين الذين قد يرغبون في اصطياده.

وذكرت "مونت كارلو" يوم الأحد الماضي أن الصيد الجائر في جنوب إفريقيا تسبب في مقتل 394 وحيد قرن في العام 2020، ويفكر الباحثون في حلول غير تقليدية لمساعدة المحميات الطبيعية على مواجهة هذه الكارثة.

ويتم استخدام قرن وحيد القرن في الطب الصيني التقليدي، لأنه من الشائع أنه يمنع الإصابة ببعض الأمراض مثل السرطان، كما يتم تقديمه كهدية أو عرضه كدليل على الثروة.

وتتضمن المبادرة الجديدة لمكافحة الصيد الجائر التي أطلق عليها اسم "مشروعRhisotope " حقن جرعة من المواد المشعة في قرون وحيد القرن لحمايتها من الصيادين.

وبدأ المشروع هذا الشهر عن طريق حقن حمض أميني في قرني وحيد القرن لتحديد ما إذا كان المركب ينتقل عبر أجسام هذه الحيوانات أم لا.

وقال جيمس لاركين، الأستاذ في جامعة ويتواترسراند بجنوب أفريقيا: "إذا جعلنا قرون وحيد القرن مشعة، فسيحجم هؤلاء الناس عن شرائها. هذا يمارس ضغطاً على سلسلة التوريد بأكملها. وإذا ثبت نجاح هذه الطريقة، فيمكن استخدامها أيضاً للحد بشكل فعال من التجارة غير المشروعة لعاج الأفيال".