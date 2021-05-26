تهمة «التضليل» تلاحق بانسكي

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

خسر فنان الغرافيتي البريطاني المثير للجدل بانسكي معركة أخرى أمام القضاء تتعلق برسمه الشهير «القردة». ويعقب القرار الذي نشره مكتب الاتحاد الأوروبي للحقوق الفكرية، آخر صدر في سبتمبر الماضي يجرّد بانسكي من علامته التجارية الخاصة بعمله الفني الجداري بعنوان «رامي الزهور».

ويصور العمل الذي ظهر بدايةً في العام 2002 في برايتون البريطانية ثلاثة قردة تتدلى فوق صدورها لوحات مشطرة كتب عليها «اضحك الآن.. لكننا سنحكم يوماً». ومنذ ذلك الحين واللوحة تشكل، بحسب ما ذكر موقع «ذا آرت نيوزبيبر»، أساس عدد لا يحصى من الأعمال الفنية بما فيها واحدة بيعت مقابل 2.1 مليون دولار بمزاد «كريستيز» في نيويورك.

وكانت شركة «فول كولور بلاك» المتخصصة ببطاقات الترحيب قد عارضت في نوفمبر 2019 مبدأ العلامة التجارية رسمياً زاعمةً أنها وضعت بسوء نية. ونص القرار الصادر أخيراً، بأن العلامة التجارية لبانسكي في الاتحاد الأوروبي «لاغية بمجملها».