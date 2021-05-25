تهنئة بترقية أستاذ جامعي في مصر تتحول إلى دفتر مواقف سيئة

المصدر: إعداد: السيد رمضان

تحوَّلت تهنئة نشرتها الصفحة الرسمية عبر "فيسبوك" لإدارة كلية العلوم بجامعة الإسكندرية في مصر بمناسبة ترقية أستاذ جامعي إلى دفتر لتسجيل مواقف سيئة.

واستغل طلاب الجامعة فتح مجال التعليقات على التهنئة، التي نُشرت بخصوص ترقية الدكتور إلى درجة مدرس بقسم الكيمياء، ليُدوِّنوا مواقفهم السيئة مع الأستاذ الجامعي الذي درَّسهم في وقت سابق.

وخلال دقائق قليلة من طرح المنشور، أصبح مساحة وثَّق من خلالها الطلاب ذكرياتهم الأليمة تجاه أستاذهم، فعبَّر أحدهم عن غضبه بسبب إهانته له أمام زملائه في أحد المواقف، قائلاً: "مش هنسى لك في فاينال العملي لما قعدت تزعق لي قدام السكشن كله، وتهددني إنك هتعمل لي محضر غش".

وتوجَّه طالب آخر بالدعاء على الأستاذ، فقال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك، في كل مرة أحرجت طالباً أو ضايقته، أو ظلمته، أو تعاملت معه بطريقة وحشة".

ووصف طالب ثالث الأستاذ المترقِّي بأنه "دكتور متكبر شايف نفسه بشكل يجعل الطلبة دائماً تنفر منه"، موضحاً أن العلم "ما كان دافعاً للتكبر واستعظام النفس واحتقار الناس".

وصبَّت طالبة جام غضبها على الأستاذ، معلِّقةً بعبارة موجزة: "أنا بكرهك جداً"، ليطالب زميل لها باتخاذ تصرف قانوني تجاه هذا الأستاذ الذي أجمع الطلاب على بغضه لتعديل سلوكه السلبي تجاههم.