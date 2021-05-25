بانسكي يخسر قضية "القردة" ويتهم بالتضليل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

خسر فنان الغرافيتي البريطاني المثير للجدل معركة أخرى أمام القضاء تتعلق برسمه الشهير "القردة". ويعقب القرار الذي نشره مكتب الاتحاد الأوروبي للحقوق الفكرية آخر صدر في سبتمبر الماضي يجرّد بانسكي من علامته التجارية الخاصة بعمله الفني الجداري بعنوان "رامي الزهور". ويصور العمل الذي ظهر بدايةً في العام 2002 في برايتون البريطانية ثلاثة قردة تتدلى فوق صدورها لوحات مشطرة كتب عيها "إضحك الآن لكننا سنحكم يوماً."

ومنذ ذلك الحين واللوحة تشكل، بحسب ما ذكر موقع "ذا آرت نيوزبيبر"، أساس عدد لا يحصى من الأعمال الفنية بما فيها واحدة بيعت مقابل 2.1 مليون دولار بمزاد "كريستيز" في نيويورك. ويصف مكتب حقوق الملكية الفكرية نفسه اللوحة بأنها "الأكثر رمزيةً وشهرة من بين جميع أعمال بانسكي."

وكانت شركة "فول كولور بلاك" (Full Colour Black) المتخصصة ببطاقات الترحيب قد عارضت في نوفمبر 2019 مبدأ العلامة التجارية رسمياً زاعمةً أنها وضعت بسوء نية وأنها لا تحمل أية سمات مميزة. ونص القرار الصادر مؤخراً بأن العلامة التجارية لبانسكي في الاتحاد الأوروبي "لاغية بمجملها". كما يشير في مكان آخر لمساعي بانسكي ال مفتعلة في محاولة لتضليل مكتب الاتحاد الأوروبي للحقوق الفكرية.

وأشار ارون وود، محامي الشركة المدعية، في معرض تعليقه قائلاً: " أعتقد أن القرار يبدو كناقوس موت لملف علامته التجارية، في دول الاتحاد الأوروبي على الأقل، كما أنه يرفع من هامش القضايا في الدول الأخرى.