الأملاح تشكل قطعة مهمة في أحجية المواد العضوية على المريخ

المصدر: إعداد: فاتن صبح

رجح فريق تابع لوكالة "ناسا" مؤخراً إمكانية وجود الأملاح العضوية على المريخ. وتشكل تلك الأملاح، كما شظايا الخزف القديمة، البقايا الكيميائية للمركبات العضوية كتلك التي كشفت عنها مركبة الفضول أو "كيوريوسيتي" سابقاً. ويمكن للأملاح والمركبات العضوية على المريخ، بحسب موقع "ليك كو نيوز" أن تكون قد تشكلت بفعل عمليات جيولوجية أو أن تكون بقايا حياة ميكروبية. وإضافةً إلى تقديمها المزيد من الأدلة على وجود مادة عضوية يوماً على المريخ، يدعم العثور على أملاح معدنية على المريخ قابلية العيش الحديث على سطح الكوكب الأحمر.

ويشير جيمس لويس المتخصص في الجيوكيمياء الحيوية قائد عملية البحث الذي نشرت نتائجه في 30 مارس الماضي في مجلة البحث الجيوفيزيائي "بلانيتس" بشكل غير مباشر إلى إمكانية وجود تلك الأملاح. ويعتبر العثور على جزيئات عضوية أو بقايا الملحية ضرورياً في بحث "ناسا" عن حياة في العوالم الأخرى. إلا أن المهمة عسيرة على سطح المريخ حيث مليارات السنين من الإشعاع قد محت أو حللت المادة العضوية.