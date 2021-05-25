المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن الكويتي داخل صالة الاستقبال بالمطار، وقد غمرته فرحة كبیرة، حیث احتفل بوصول ابنته التي كانت تدرس في الخارج الكويت، بإكليل من الزهور مردداً بصوت عال، “إنت يا طير السعد يا بنت أبوك إنت الغلا وأنت الحياة كلها”، واحتضنھا وسط فرحة كبیرة بين الأھل الذين نثروا الورود وأطلقوا الزغاريد ابتهاجاً.



وجذب المقطع العديد من رواد مواقع التواصل وانتشر بشكل واسع، وانھالت التعلیقات التي أشادت بموقف الأب وفرحته الكبیرة بتخرج نجلته، متمنین لھم التوفیق والسعادة، وفق موقع "أخبار 24".

"يا طير السعد".. شاهد كويتي يستقبل ابنته المتخرجة بطريقة مؤثرة في المطار https://t.co/Yb4vNTRUMg#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5XlFrcmkD6 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 25, 2021

وأعرب المواطن الكويتي الدكتور مناور الراجحي، صاحب الفيديو الذي اجتاح وسائل الإعلام خلال استقباله لابنته المتخرجة في المطار، عن سعادته الغامرة لما وجده من ردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار المقطع المصور.

وأوضح خلال لقائه على قناة “العربية” أمس (الإثنين)، أن أسرته المكونة من 8 أفراد لم يدخلها الفرح منذ 7 سنوات، مؤكدًا أن هذه المناسبة فرصة عظيمة للفرح.

من جهتها أشارت الابنة المتخرجة روان إلى أنها شعرت بفخر كبير نتيجة استقبال والدها لها في المطار، مبينة أن هذا الاستقبال عوضها عن سنوات الغربة وكذلك عن حفل التخرج الذي حُرمت منه بسبب تفشي وباء كورونا، وأيضا عن زوجها الذي لم يزرها لمدة عام كامل بسبب الجائحة.