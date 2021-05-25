شاهد.. حفل زفاف هندي في الجوّ لتجنب قواعد الإغلاق

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل الزوجان الهنديان راكيش وداكشينا أول أمس الأحد بزفافهما في الهواء مع الأصدقاء والعائلة، وذلك على متن طائرة سبايس جيت مستأجرة في رحلة من مدينة مادوراي بالهند إلى بنغالور.

وكان أكثر من 160 ضيفًا على متن طائرة بوينغ 737 لحضور الحفل، وأظهرت لقطات فيديو أنهم جميعًا معبؤون على متن الطائرة المستأجرة، على الرغن من تجاوز عدد القتلى الرسمي بكرونا في الهند 300 ألف شخص اليوم.

وتخضع ولاية تاميل نادو، التي انطلقت منها الرحلة، حاليًا لقيود الإغلاق حيث تقتصر حفلات الزفاف على 50 ضيفًافقط.

ولم يكن مسؤولو المطار على علم بالرحلة، حيث قال مسؤول بالمطار إن "مسؤولي هيئة المطار ليسوا على علم بالمرة بحفل الزواج الذي جرى في الجو".

وتم نشر أفلام وصور الاحتفالات على متن الطائرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الناس يلفون أعناقهم بالزهور ويلتقطون صور سيلفي، ومن دون ارتداء كمامات، في انتهاك لقواعد الطيران المدني، وتجاهل لقواعد التباعد الاجتماعي بشكل صارخ.

وقال متحدث باسم شركة سبايس جيت: "تم إطلاع الوكيل والركاب، كتابيًا وشفهيًا، بمعايير التباعد الاجتماعي والسلامة التي يجب اتباعها وفقًا لإرشادات كورونا في كل من المطار وعلى متن الطائرة طوال الرحلة ''، وف ما نقلت "ديلي ميل"

وأضاف المسؤول: "على الرغم من الطلبات والتذكيرات المتكررة، لم يتبع الركاب الإرشادات، ومن حق شركة الطيران الآن اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة".

وقال متحدث باسم سبايس جيت لصحيفة Indian Express إن الرحلة تم حجزها من مادوراي إلى بنغالور من قبل وكيل سفر لرحلة زفاف.