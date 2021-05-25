تجربة رائدة لامتصاص الكربون من الهواء

المصدر: (إعداد ـ نهى حوّا)

في تجربة وُصفت بأنها من أكبر التجارب في العالم، سوف يُجرى في أنحاء المملكة المتحدة استخدام الأشجار والخث ورقائق الصخور والفحم لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء، ذلك أن العلماء في بريطانيا يعتقدون أنه نتيجة للفشل السابق في خفض الانبعاثات بسرعة، أصبحت البلاد مُلزمة إزالة بعض ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للوصول إلى صافي صفر بحلول عام 2050 ووقف أزمة المناخ.

وقد قال القائمون على المشروع الرائد والبالغة تكلفته 30 مليون جنيه إسترليني وبتمويل من مؤسسة البحوث والابتكار البريطانية إنه سيتيح اختبار طرائق فعالة وبأسعار معقولة، من أجل القيام بذلك على مساحة تزيد على 100 هكتار من الأرض.

ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، سيعاد ترطيب أراضي الخث المتدهورة وزراعتها في مناطق بينينز وغربي ويلز، فيما سيتم اختبار رقائق الصخور التي تمتص ثاني أكسيد الكربون أثناء تحللها في التربة في مزارع بمناطق ديفون وهيرتفوردشاير ووسط ويلز، في حين سيتم دفن الفحم الخاص، المسمى الفحم الحيوي، في مواقع التخلص من مياه الصرف الصحي في مواقع المناجم السابقة.