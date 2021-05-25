«السكوتر» أخطر 100 مرة من الدراجة الهوائية

المصدر: إعداد ـ نهى حوّا

ستقام تجارب على السكوتر الكهربائي في لندن الشهر المقبل، على الرغم من إقرار مسؤولي النقل في المدينة بأنها قد تكون أكثر خطورة 100 مرة من ركوب الدراجات الهوائية.

وستبدأ تجربة التأجير على مدى 12 شهرا بدءاً من 7 يونيو، على الرغم من دراسة أجرتها «هيئة النقل في لندن» بالاستناد إلى بيانات أمريكية، أظهرت أن الراكبين احتاجوا إلى علاج بالمستشفى بعد حوادث اصطدام، كل 3.1 سنوات بالمتوسط، مع معاناة العديد منهم إصابات في الرأس والرقبة.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن الهيئة قولها إن المقارنات مع الولايات المتحدة تتصف بالصعوبة، لكن عدد راكبي الدراجات الذي قتلوا أو أصيبوا بجروح خطرة في لندن كان 2.7 من أصل مليون رحلة، وهو ما يصل إلى إصابات أقل 100 مرة مما هو متوقع في الدراسات الأمريكية على السكوتر الكهربائي.

وأكدت الهيئة أن «ركوب الدراجة الهوائية في لندن أقل خطورة بشكل كبير من السكوتر الكهربائي». وكان قد تم تسجيل أكثر من 200 إصابة بين سائقي السكوتر الكهربائي في لندن في السنتين الماضيتين، وفقاً للشرطة، مع 39 حادثاً تعرض لها المشاة.