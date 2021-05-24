شاهد.. ثوران بركان "إتنا" في إيطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني

تطايرت الحمم من بركان إتنا، أكبر بركان نشط في أوروبا، في الجو من مساء أول أمس السبت وحتى صباح أمسالأحد، خلال ثوران يتكرر كلّ مدة.

وبحسب بيان صادر عن المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، فإن الانفجارات كانت من الفوهة المتواجدة في الجنوب الشرقي.

إتنا هو أكبر البراكين الثلاثة النشطة في إيطاليا، والتي تشمل أيضاً سترومبولي، في جزيرة تابعة لصقلية تحمل الاسم نفسه، وجبل فيزوف بالقرب من نابولي الذي اندلع آخر مرة في عام 1944، وفق "يورونيوز".

وتعتبر جزيرة إتنا وجهة سياحية شهيرة تجذب المتنزهين المتحمسين لرؤية تدفقات الحمم البركانية غير العادية المتوهجة باللون البرتقالي في الليل.