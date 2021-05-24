قطعت 6 آلاف ميل لكسر «قفل حب»

المصدر: (دبي - البيان)

سافرت كاسي يونغ (23 عاماً) وقطعت مسافة 5،953 ميلاً من لوس أنجليس، كاليفورنيا، إلى سيئول، لإزالة قفل الحب القديم الذي ربطته هي وخطيبها السابق بأحد المعالم السياحية الشهيرة، وفق ما ذكرت «ميرور» البريطانية.

ونشرت يونغ، مقطع فيديو عن رحلتها عبر حسابها في موقع «التيك توك» وحصل فيديو رحلتها على التطبيق أكثر من 8 ملايين مشاهدة.

وسافرت يونغ إلى قمة برج «إن سيئول» المعروف باسم برج «نامسان»، حيث تفيض الأسوار بالأقفال الملونة، على غرار «جسر الفنون» في باريس.

وتنتشر جسور أقفال الحب في عدد من العواصم العالمية تقليداً لـ«جسر الفنون» الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، ويحب العشاق ترك قفل عليها ليكون ذكرى جميلة للمستقبل، ولم تكشف كاسي هوية خطيبها السابق ولا سبب انفصالهما، لكنها استغرقت 30 دقيقة من البحث لتعثر في النهاية على القفل المنشود.