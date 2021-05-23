في واقعة غريبة..سيدة تغلق مسجدًا بالطوب في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت واقعة إغلاق مسجد بالطوب لمنع المصلين من الدخول ـ في إحدى المحافظات المصرية ـ جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة الأوقاف لتحرير محضر ضد صاحبة الواقعة.

وحرّرت وزارة الأوقاف محضرًا بأحد أقسام شرطة محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، ضد عزة عويس عبد الحليم، صاحبة المنزل الذي يوجد به المصلى وفق صحف مصرية.

من جانبها، ذكرت صاحبة الواقعة في تصريحات لها، أن المسجد (وهو زاوية صغيرة) يقع أسفل المنزل الذي تمتلكه، مشيرة إلى أنها أغلقته بسبب "قيام أهالي المنطقة بالاستحمام والنوم داخله هربًا من الحر"، فضلاً عن أن رواد المسجد عقب الانتهاء من الصلاة "يجلسون على رصيف المنزل، ويخوضون في أعراض الناس". على حد قولها.

وعن الدعوات التي أطلقها البعض بأن السبب في غلقها للمسجد هو نيتها لبيعه، قالت: «المنزل ليس للبيع.. ليتكم تهتموا ببيوتكم وأبنائكم ونسائكم وتعبدوا ربكم».