فيديو.. طفلة تتجول برفقة حيوان مفترس في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

رصد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية مخالفة لطفلة تتجول في شارع برفقة حيوان مفترس، بعد ورود بلاغات بشأن فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لطفلة تصطحب حيوانا مفترسا بأحد شوارع السعودية، ورصد الفيديو نفسه، حيوان "الفهد" مربوطاً بحبل داخل سيارة متوقفة في أحد الشوارع، ثم أنزلت الطفلة الحيوان من السيارة، وسحبت الحبل بقوة للسيطرة عليه.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "شكرا لتواصلكم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم.

وجدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، تأكيده على أن تربية الحيوانات المفترسة في المملكة ممنوع، وتفرض عقوبات على المخالفين.

وأضاف أن التعامل معها أمر خطر جداً نظراً لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة.

ويشار إلى أنه سبق وصدر أمر ملكي بمنع استيراد كافة أنواع الحيوانات المفترسات للسعودية للاستخدام الشخصي أو التجاري، ولم يسبق أن تم إصدار تراخيص استيراد في هذا الشأن ما يعني أن كافة الحيوانات المفترسة التي لا تتواجد في الأصل في البيئات الطبيعية للمملكة تم استيرادها أو إكثارها بشكل غير نظامي.

أما العقوبات المنصوص عليها في نظام البيئة للمخالفين فتصل إلى 30 مليون ريال سعودي غرامة، إضافة إلى 10 سنوات سجن للمخالفين.