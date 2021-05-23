أمريكي يفوز بالجائزة الكبرى في اليانصيب بقيمة 515 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

فاز رجل أمريكي بورقة يانصيب بقيمة 515 مليون دولار.

وأعلنت شركة "ميغا مليونز" عن فوز مواطن أمريكي من ولاية بنسلفانيا بالجائزة الكبري بقيمة 515 مليون دولار، وهي من بين أكبر 10 جوائز تم الفوز بها منذ انطلاق اليانصيب عام2002.

وأمام الفائز بورقة اليانصيب أكثر من خيار، الأول أن يقوم بأخذ كامل المبلغ المالي مرة واحدة، أو أن يتم دفعه له على سنوات، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وفي حال اختار الفائز الحصول على المبلغ مرة واحدة فأنه سيستلم منه 349 مليون دولار تقريبا، والباقي سيتم دفعه كضرائب لكل من الحكومة الفيدرالية، إضافة إلى حكومة ولاية بنسلفانيا.

ولم تعلن بعد شركة اليانصيب اسم المحل التجاري الذي تم شراء البطاقة منه.

واكتفت الشركة في بيانها عن الإعلان عن قيمة الجائزة واسم الولاية وقالت إنه سيتم الاعلان عن باقي التفاصيل خلال الاسبوع الحالي.

وتعد هذه ثالث جائزة كبرى في عام 2021، بعد جائزة 1.050 مليار دولار التي جمعتها مجموعة من اللاعبين في ميشيغان في 22 يناير وجائزة 96 مليون دولار فاز بها زوجان من نيويورك في 16 فبراير.

وفي عام 2014 فاز رجل من بيتسبرج بجائزة 149 مليون دولار، وفاز سائق شاحنة في فيرجينيا في عام 2015 بجائزة 153 مليون دولار أثناء تواجده في بنسلفانيا.