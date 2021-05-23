القهوة..رمز الكرم وعنوان الضيافة

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال.

«البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن القهوة العربية.

تعدّ القهوة من أهم تقاليد الضيافة في المجتمع العربي عامة والمجتمع الإماراتي على وجه الخصوص، فضلاً عن كونها رمزاً للكرم. وظلت القهوة العربية تُشكل جزءاً أساسياً من الثقافة العربية على مدار قرون عدة، وتتميز طريقة تحضيرها وتقديمها بتقاليد وطقوس دقيقة. ومن منكهات القهوة العربية الهيل والزعفران والمسمار كل على حسب أمزجة الناس. ويتم إعداد القهوة في دلة وهناك أنواع كثيرة للدلة ومنها الإماراتية والنهيانية والحساوية والرسلان والنجدية والبغدادية والجريشية والعُمانية.