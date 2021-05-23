الروبوت الصيني «تشورونغ» يبدأ استكشاف المريخ

المصدر: (شنغهاي - أ ف ب)

غادر الروبوت الصيني «تشورونغ» منصة هبوطه على المريخ أمس، بعد أسبوع من وصوله ليبدأ استكشاف سطح الكوكب الأحمر كما أوردت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا). وعملية إرسال هذا الروبوت إلى المريخ هي الأولى من نوعها للدولة الآسيوية التي أصبحت الثانية في العالم التي تنجح في عملية مماثلة بعد الولايات المتحدة.

وأطلقت الصين في يوليو 2020 مهمة «تيانوين1» غير المأهولة، وقد سميت تيمناً باسم المسبار الذي أرسل إلى الفضاء والمكوّن من مركبة مدارية (تدور حول المريخ) ومركبة هبوط على متنها «تشورونغ» الذي هبط السبت الماضي في منطقة من الكوكب الأحمر تسمى «يوتوبيا بلانيتيا»، وهي سهل شاسع في نصف الكرة الشمالي للمريخ.

وأرسل «تشورونغ» الذي يزن حوالى 240 كيلوغراماً والذي يعني اسمه رب النار في الأساطير الصينية، صوره الأولى الأربعاء الماضي. وينبغي أن يجري أيضاً تحاليل للتربة والغلاف الجوي ورسم خرائط للكوكب الأحمر.