الكويت تحقق بنسخة مصحف لاتحتوي على سورة النساء

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت خطاباً إلى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما؛ لتزويده بالرد على ما قامت به الهيئة من إجراءات بشأن وجود نسخة من القرآن خالية من سورة "النساء".

وطالب الوزير الهيئة، باعتبارها الجهة المناط بها التصريح لطباعة أو إصدار المصحف الشريف، بتحديد المتسبب بما جرى خلال ثلاثة أيام عمل، نظراً لخطورة ما جرى ومساسه بكلام الله عز وجل.



وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي نسخة من المصحف الشريف خالية من سورة النساء.