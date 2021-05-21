وفاة رجل الأعمال المصري الشهير أحمد بهجت بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى رجل الأعمال المصري الشهير الدكتور أحمد بهجت فتوح، صباح اليوم الجمعة، في أمريكا أثناء رحلة علاجه، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لموقع صدى البلد.

ومن المنتظر أن يتم ترتيب وصول جثمان أحمد بهجت فتوح إلى القاهرة، خلال الساعات القادمة، ليواري الثري بمثواه الأخير في أرض الوطن، بعد فترة معاناة مع المرض حيث كان يتلقى العلاج على إثرها العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد بهجت فتح، أنشأ أول تجمع سكنى في مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدنية ملاه في الشرق الأوسط، وأول قناة فضائية خاصة في مصر وهي قناة دريم، وعرف عنه أنه نموذج لرجل الأعمال الوطني الناجح، حيث اخترع بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية وحقق نجاحا علميا، ثم عاد إلى مصر ليبدأ رحلته العملية الطويلة، وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار في متناول الجميع.