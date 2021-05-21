ماكينة بيع البيتزا .. فكرة جريئة تبهر الإيطاليين

المصدر: وكالات

ماكينة البيع التي تُخرج بيتزا متى اشتهيتها، 24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام بالأسبوع، هي قطعاً فكرة رائعة. ولكن ماذا عن تثبيت مثل هذه الماكينة في روما؟

يشتهر الإيطاليون بأن لديهم الكثير من الآراء حول كيفية إعداد وتقديم طعامهم. وعندما يتعلق الأمر بطبق مرتبط بإيطاليا، لابد من ضجة عند تقديم نسخة منه من صنع ماكينة.

تعرض ماكينة البيع "مستر جو" للبيتزا في حي نومينتانو بروما 4 خيارات مختلفة من البيتزا في ثلاث دقائق تكلف كل منها ما بين 50ر4 يورو و6 يورو (5.5 دولارات و7.30 دولارات.

ويقول ماسيمو بوكولو الذي خرج بالفكرة الجريئة، إن نحو 900 بيتزا بيعت بالفعل. ومع ذلك، شدد على أن هذا المنتج لا يحاول منافسة النسخة التقليدية.

ويقول إن ماكينة البيع تستهدف الذين لا يملكون وقتاً والذين لا يريدون الجلوس مع آخرين، والذين يبحثون عن وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل عندما تكون كل محلات البيتزا الأخرى، قد أغلقت أبوابها.

وتصدرت "مستر جو" بالطبع مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا أشاد كثيرون بالفكرة، كانت هناك أيضا ردود فعل أقل إيجابية، حيث كتب أحد المستخدمين "فشل! شباب دعونا لا نعبث بالبيتزا".

ولكن يبدو أن الناس منفتحين على الأقل على المفهوم، فقالت أم توقفت لتجربة الماكينة مع ابنها للمرة الأولى أخيراً: "آمل أن يكون طعمها جيد".