شاهد.. فيضانات عارمة في رومانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أجلت السلطات الرومانية سكان القرى القريبة من نهر كريسو بيتروسر في غرب البلاد، بعد أعلنت عن الإشارة الحمراء رمز الفيضانات الشديدة.

وسيؤثر الطقس غير المستقر على البلاد بأكملها تقريبًا في الأيام المقبلة، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية.

ومنذ ساعات تهب رياح تصل سرعتها إلى 80 كم / ساعة في المناطق الجبلية. لذلك، تظل السلطات في حالة تأهب في مناطق الإنذار ويتم مراقبة مجاري المياه باستمرار، وفق "يورونيوز".