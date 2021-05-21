ميلاد أكبر جبل جليد في العالم

المصدر: باريس - رويترز

قالت وكالة الفضاء الأوروبية، إن قطعة ضخمة من الجليد، أكبر من جزيرة مايوركا الإسبانية، انفصلت عن الحافة المتجمدة للقارة القطبية الجنوبية، واتجهت نحو بحر ودل لتصبح أكبر جبل جليدي طافٍ في العالم.

وذكرت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني مصحوباً بصورة للجبل البيضاوي الضخم، إن القمر الصناعي سنتينال-1 من مجموعة أقمار كوبرنيكوس رصد الجبل الجديد وأطلق عليه العلماء اسم إيه-76.

ويمتد الجبل على مساحة سطحية تبلغ 4320 كيلومتراً مربعاً ويبلغ طوله 175 كيلومتراً وعرضه 25 كيلومتراً.

وبالمقارنة تبلغ مساحة جزيرة مايوركا في البحر المتوسط 3640 كيلومتراً مربعاً، وحتى ولاية رود آيلاند الأمريكية مساحتها أقل حيث لا تتجاوز 2678 كيلومتراً مربعاً.

ونظراً لضخامته أصبح الجبل إيه-76 الذي انفصل عن جرف رون الجليدي، أكبر جبل جليدي على سطح كوكب الأرض متجاوزاً بذلك الجبل إيه-23 إيه الذي أصبح الآن ثاني أكبر جبل جليدي بمساحة تبلغ نحو 3380 كيلومتراً مربعاً ويطفو أيضاً في بحر ودل.