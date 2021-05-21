الحمض النووي لحسم خلاف حول كولومبوس

المصدر: (مدريد - رويترز)

يسعى باحثون إسبان لحسم خلاف بشأن أصول الرحّالة الشهير مكتشف أمريكا كريستوفر كولومبوس، بعد أن أشارت نظريات متعددة في العقود الماضية إلى أنه ينحدر من البرتغال أو إسبانيا، وليس إيطاليا، كما استقر اعتقاد أغلب الباحثين.

وقال خوسيه أنطونيو لورينتي كبير الباحثين في دراسة للحمض النووي، أجرتها جامعة غرناطة في مؤتمر صحافي، عبر الفيديو يوم الأربعاء «لا شك لدينا (في أصله الإيطالي)، لكننا يمكن أن نقدم بيانات موضوعية، يمكن أن تضع حداً لسلسلة النظريات الموجودة».

ويعتقد المؤرخون أن كولومبوس ولد في مدينة جنوى الإيطالية عام 1451.

واستضافت الجامعة اجتماعاً لأنصار نظريات مختلفة عن مكان مولد كولومبوس، تشمل مناطق إسبانية مثل فالنسيا وإسبينوزا ديناريس وجاليسيا ومايوركا، وكذلك منطقة ألينتيخو البرتغالية وأماكن أخرى.

وقال ألفونسو شانث، وهو باحث تاريخ وكاتب يعتقد أن كولومبوس ولد في إسبينوزا ديناريس بوسط إسبانيا، إنه يرجو أن يتوصل هذا البحث «إلى نتيجة توحدنا في مسعانا المشترك، وهو إثبات أن كولومبس كان نبيلاً من إسبانيا، وليس بحاراً من جنوة».

وستنشر في أكتوبر النتائج النهائية لفحص الحمض النووي (دي.إن.إيه) لعينات صغيرة، يعتقد العلماء أنها من رفات كولومبوس وابنه فرناندو وأخيه دييغو، بعد تحليلها في معامل في أوروبا والأمريكتين.