«تشورونغ» يبشّر رواد وسائل التواصل بصور جديدة للكوكب الأحمر

المصدر: بكين- أ ف ب

أرسل الروبوت الصيني الصغير الموجود على المريخ مجموعة صور ذاتية له هي الأولى منذ هبوطه التاريخي على سطح الكوكب الأحمر الأسبوع الفائت، وبدت فيها ألواحه الشمسية وهوائياته في وسط المشهد الفضائي.

وكان الروبوت «تشورونغ» دخل السبت الغلاف الجوي للمريخ مثبتاً على مركبة هبوط، وأصبح أول مسبار تنزله الصين بنجاح على الكوكب الأحمر في أول مهمة تنفذها على سطحه. ويأتي هبوط المسبار الصيني على سطح المريخ بعد أشهر من هبوط الروبوت الجوال «برسيفيرنس» التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

وقد اعتبرت بكين هذا الحدث محطة مهمة في مسار ارتقائها إلى مصاف قوة فضائية عظمى. وبثت وكالة الفضاء الوطنية الصينية الأربعاء صوراً التقطتها المركبة الجوالة تُظهر نظامها لتجنّب العقبات وألواحها الشمسية، بالإضافة إلى تربة المريخ. وكتبت الوكالة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على الصور: «يا شعب الإنترنت، صور المريخ التي تنتظرونها بفارغ الصبر باتت متوافرة». ويفترض أن يعمل «تشورونغ» لمدة ثلاثة أشهر يلتقط خلالها صوراً ويجمع بيانات جغرافية عن الكوكب. وتستثمر بكين مليارات الدولارات لتلحق بالولايات المتحدة وروسيا في المجال الفضائي.