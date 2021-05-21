قبعة «إنديانا جونز» في مزاد الشهر المقبل

المصدر: لوس أنجليس - أ.ف.ب

تُطرح القبعة المميزة لشخصية إنديانا جونز السينمائية الشهيرة للبيع في مزاد علني يقام الشهر المقبل في هوليوود، قبل فيلم جديد هو الأخير من السلسلة يتوقع عرضه في الصيف.

وقُدّر بما بين 150 ألف دولار و250 ألفاً سعر القبعة التي صممت خصيصاً للممثل هاريسون فورد، وقد اعتمرها العام 1984 عندما أدى دور عالم الآثار المُغامر في فيلم «إنديانا جونز أند ذي تمبل أوف دوم»، وهي ستعرض للبيع في 29 يونيو المقبل.

وتولت دار «هربرت جونسون» لتصميم القبعات إنتاج هذه القبعة التي أوصى عليها منتجو الفيلم قبل عام من بدء التصوير، على ما أفاد مدير دار «بروب ستور» للمزادات براندون ألينغر.

وروى أن فريق الإنتاج «لم يكتفِ بشرائها من رفوف متجر، بل دمجوا سمات عدد من القبعات في تصميم ما أصبح قبعة إنديانا جونز، التي تُعتبر بلا شك اليوم من أكثر القبعات شهرة في كل الأفلام».

ومن المقرر أن يتولى هاريسون فورد (78 عاماً) دور إنديانا جونز مجدداً الصيف المقبل في الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة.

وستُطرح للبيع في مزاد في يونيو ويوليو أكثر من 1200 قطعة هوليوودية شهيرة، منها سيناريو الممثلة كاري فيشر التي أدّت دور الأميرة ليا في فيلم «ذي إمباير سترايكس باك» والسيف الذي استخدمه توم كروز في «ذي لاست ساموراي».