ممثل مصري مشهور يعتزل الفن فجأة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان مجدي صبحي، شقيق الفنان محمد صبحي، نبأ اعتزاله الوسط الفني، والتمثيل بشكل مفاجئ.

وقال صبحي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا. بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمالا محترمه سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب".

ولفت صبحي إلى أن سبب اعتزاله الفن يعود إلى عد قدرته على تقديم تنازلات قائلاً: "صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حالياً. ولا همه شبهي ولا أنا شبهم..أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شله من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني ولا استطيع أن أقدم فن رخيص. والحقائق أمامي".

أضاف: «صدقوني انا مش..شبه.. اللي بيتقدم من فن حاليآ ..ولا همه شبهي ولا انا شبهم..اقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لاأنتمي لأي شله من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن اقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني ولااستطيع أن اقدم فن..رخيص..والحقائق امامي».

وتابع : «السينما ماتت .الدراما التليفزيونية في انحدار إلا القليل والنادرة منها..المسرح بيطلع اخر نفس وبلعافية..في النهاية اتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار..وأساتذتي بلمعهد العالي للفنون المسرحية، الذين وقفوا بجانبي على مدار40عامآ فن محترم».

وأضاف: «ملحوظة لقد أبلغت صديقي ونقيب المهن التمثيلية، د.اشرف زكي بقرار اعتزالي .ولا رجعه نهائيآ، الفن حاليآ أصبح مثل فيرس كورونا وسوف اعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم، استودعكم الله..اللهم احسن خاتمتي بلتقرب اليك اكثر».