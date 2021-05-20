مغربي يترشّح لانتخابات البرلمان الجزائري!

المصدر: البيان الإلكتروني

ترشح أحد الرعايا المغاربة في الجزائر للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها مطلع الشهر المقبل بشهادة جنسية مزورة، بحسب جريدة "النهار" الجزائرية.

وكشفت "النهار" أن الجهات القضائية في ولاية سيدي بلعباس (غرب)، فتحت تحقيقا في قضية تزوير، المتهم فيها شخص يحمل الجنسية المغربية، أودع في ملف ترشحه شهادة الجنسية الجزائرية.

وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، بفتح تحقيق في قضية تزوير ملف أحد المترشحين الحاملين للجنسية المغربية للاستحقاقات التشريعية القادمة، عقب إيداعه لشهادة الجنسية الجزائرية مزوّرة.

وتشير "النهار"، إلى تواصل التحقيق للكشف عن المتورطين في تزوير شهادات الجنسية.

تعود حيثيات القضية إلى إخطار تلقته الجهات القضائية يفيد بوجود وثائق إدارية مزورة في ملف أحد المترشحين للتشريعيات القادمة، حيث أثبتت عملية إعادة مراجعة الوثائق الإدارية على عدم حصول المترشح المعني على الجنسية الجزائرية، كونه مغربي الجنسية، بينما قدم في ملفه شهادة جنسية مزوّرة، الأمر الذي دفع بالجهات القضائية إلى فتح تحقيق معمق، إذ توصلت التحقيقات إلى وجود مشتبه فيه يعمل ككاتب ضبط في القضية.

وكشفت "النهار" بأن هذا الأخير، يكون قد اعترف في تصريحاته التي أدلى بها خلال التحقيق الابتدائي بقيامه خلال فترة عمله بمنح شهادات الجنسية الجزائرية المزورة مقابل مبالغ مالية.