شاهد.. ماكرون يحتسي قهوة الصباح في شرفة مقهى احتفاء بنهاية "الإغلاق"

المصدر: البيان الإلكتروني

تناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه جان كاستكس قهوة على شرفة مقهى صباح أمس الأربعاء قرب قصر الإليزيه للتأكيد على حد تعبير رئيس الدولة على "لحظة من لحظات استعادة الحرية" مع إعادة فتح المحلات التجارية وشرفات المطاعم.

وقال ماكرون بعد جلوسه على شرفة مقهى أمام كاميرات القنوات الإخبارية في شارع ميرومسنيل قرابة الساعة 8,30 مع رئيس حكومته إن هذه القهوة "لحظة صغيرة من استعادة الحرية التي هي ثمرة جهودنا الجماعية".

وأضاف "أريد أن أقول لكم: دعونا نتعود على محاولة العيش معًا في الوقت الحاضر"، داعيًا في المقابل إلى "توخي الحذر لننجح جماعيا في السيطرة على الوباء".

وتابع "إذا تمكنا من تنظيم أنفسنا جماعيا ومواصلة التطعيم وحفاظ المواطنين على الانضباط الجماعي فلا سبب يمنعنا من الاستمرار في المضي قدمًا"، معربا عن ارتياحه لأن "تكون أرقام الوباء موجهة بشكل جيد".

ثم توجه رئيسا السلطة التنفيذية إلى قصر الإليزيه لمشاركة في جلسة لمجلس الدفاع تليها جلسة لمجلس الوزراء، وفق "يورونيوز".

وتم إغلاق المقاهي والمطاعم منذ 30 أكتوبر 2020 أي أكثر من ستة أشهر ونصف، ويسمح لها مجددا بخدمة الزبائن اعتبارا من أمس الأربعاء لكن فقط في الخارج مع قدرة استيعابية لا تتخطى 50% ولطاولات من ستة أشخاص كحد أقصى.