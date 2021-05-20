دور مهم للطحالب في مكافحة تغير المناخ

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

كشف علماء أستراليون عن قائمة طويلة بفوائد الأعشاب البحرية، لا سيما الطحالب البنية (كيلب)، في مكافحة تغير المناخ، معربين عن اعتقادهم، فوق ذلك، أن تلك الأعشاب السحرية يمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في الحضارة الإنسانية مثلما فعلت سلع القمح والخشب والخرسانة والنيتروجين.

فإلى جانب تشكيلها طعاماً بعناصر غذائية غنية يمكن تحويل تلك الأعشاب البحرية إلى وقود ومادة مستدامة.

وفي فيلم وثائقي على هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية «بي بي سي» أكدت العالمة الأسترالية، بيا وينبرغ: «إذا أنشأنا جزراً من الأعشاب البحرية، فسنقضي بالفعل على الكثير من مشكلات تغير المناخ التي نواجهها اليوم».

وتستند حججها في ذلك إلى معدل النمو السريع للأعشاب البحرية وقدرتها على امتصاص الكربون بمعدلات أسرع بكثير من النباتات الأرضية، وهي تعتقد أن زراعتها على نطاق واسع يمكنه موازنة الانبعاثات وإزالة حموضة المحيطات.