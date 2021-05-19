الحكم بخلع زوجة من زوجها الدبلوماسي بسبب تعاليه عليها

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة المصرية بتطليق زوجة «خلعا» من زوجها الدبلوماسي وذلك بعد ثبوت سوء معاملته لها وتكرار تعديه عليها مما أدى إلى «استحالة العشرة» بينهما ورفض الزوجة الصلح الذي عرضه الزوج أمام مكتب تسوية النزاعات الأسرية وكذلك أمام المحكمة، وفقا للمصري اليوم.

كانت الزوجة مقيمة الدعوى قد أكدت فيها أنها تزوجت قبل 4 سنوات من زوجها الذي يعمل بوزارة الخارجية ملحقا دبلوماسيا بإحدى الدول الأجنبية، وقالت إنه منذ الشهور الأولى للزواج اكتشفت سوء طباعه وأنه دائم اهانتها والتحقير منها رغم أنها من أسرة ذات مستوى اجتماعي مرموق، إلا أنه كان يراها أدنى منه اجتماعيا ووظيفيا، إضافة إلى تعمده إساءة معاملتها أمام أسرتها وهو ما كان يسبب لها ألما نفسيا كبيرا- على حد قولها في الدعوى.

وأضافت الزوجة أنها رغم إنجابها طفلا منه وظنها أن معاملته ربما تتغير بعد وجود الصغير إلا أن ذلك لم يحدث واستمرت الخلافات، بل أصبحت تفوق قدرتها على التحمل، وهو ما دفعها للتقدم إلى المحكمة لإقامة دعوى الخلع، خاصة بعد رفضه طلبها الطلاق الذي جعله مشروطا بتنازلها عن كافة حقوقها القانونية بما فيها نفقة طفلهما الوحيد.

وأمام مكتب تسوية النزاعات الأسرية حضر الزوج المدعى عليه وعرض الصلح، إلا أن الزوجة رفضت وأكدت إصرارها على نظر الدعوى أمام المحكمة، والتي حضر أمامها أيضا عارضا الصلح، إلا أن الزوجة رفضت، فقضت المحكمة بقبول دعواها والحكم بتطليقها.