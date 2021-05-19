ماذا فعلت الفئران بطفل رضيع في أحد مستشفيات الهند

المصدر: الهند - وفاء فاروق

في حالة تنم عن إهمال طبي، قالت عائلة تسكن في مدينة إندور بولاية ماديا براديش الهندية، إن الفئران قضمت أصابع من قدمي طفلها حديث الولادة في المستشفى الحكومي بالمدينة. وقع الحادث الاثنين في أكبر وحدة رعاية حضانة في مستشفى ماهاراجا يشوانتراو التي تديرها الحكومة في مدينة إندور، حيث قيل إن الفئران قضمت أصابع من قدم طفل يبلغ من العمر 19 يوماً، وتسببت في العديد من الجروح له، ما أدى إلى فتح تحقيق مع مسؤولي المستشفي وكذلك تدخل شركة إندور بعدما تقدمت أسرة الطفل بشكوى رسمية.

ووفقاً للمعلومات الواردة من مصادر المستشفى، فإن والدة الطفل بريانكا اكتشفت الأمر عندما ذهبت لإطعامه الحليب صباح أمس، وصدمت لرؤية الدم ينزف من أحد أصابع الرضيع. وحاولت إدارة المستشفى تسوية الأمر مع العائلة وتعويضها من دون اللجوء إلى الشرطة أو القضاء، إلا أن عائلة الطفل رفضت ذلك وأكدت أن طفلهم أصيب بعاهة مستديمة «بسبب الإهمال الإداري الذي يجب أن يتحمله المسؤولون».

يذكر أن أطباء المستشفى قاموا بالعلاج الفوري للطفل فور إبلاغ الأم بالواقعة كما قام الموظفون المناوبون بفحص الطفل من قبل جراح تجميل وبعد التحقيق تأكد أن أصابع من قدم الطفل قد عضها فأر.

والد الطفل ويدعي سانجيت عقد مؤتمراً صحافياً أمام المستشفى تحدث فيه عن «إهمال»، حيث لم يلتفت ممرض أو دكتور أو حتى موظف أمن لبكاء الطفل المتواصل بعد تعرضه لهجوم الفئران.