مصر.. قاعة أفراح تتحول إلى سرادق عزاء

المصدر: البيان الإلكتروني

تحولت فرحة أسرة مصرية في مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة في دلتا مصر، بحفل زفاف ابنهم الأكبر إلى سرادق عزاء وتحولت الضحكات والغناء إلى صرخات وبكاء.

وفي التفاصيل، فقد تعرض شقيق وأصدقاء العريس لحادث تصادم مؤلم أثناء توجههم إلى مدينة دمنهور لإحضار العروس من مركز التجميل، نتج عنه مصرع ثلاثة منهم وإصابة 4 أشخاص آخرين.

وقال أحد أقارب الضحية "بعد الانتهاء من كافة تجهيزات الفرج وبدأت المعازيم تتوافد إلى المنزل لتقديم التهاني لأهل العريس والعروس، ذهب العريس وأصدقاؤه إلى مدينة دمنهور لإحضار العروس من مركز التجميل، وأثناء سير سيارة شقيق العريس علي الطريق الدولي بنطاق مركز دمنهور انفجر إطار السيارة وانقلبت في اتجاه الجانب الآخر واصطدمت بسيارة أخرى"، وفقا لموقع صدى البلد.

وأوضح أن السيارة التي تعرضت للحادث كان بداخلها شقيق العريس وخطيبته واشقاؤها الصغار، مضيفًا أن الحادث أسفر عن وفاة شقيق العريس وشقيقي خطيبته الإثنين وإصابتها بجروح متفرقة بأنحاء الجسم وحجزها في العناية المركزة.

وشيع الآلاف من أهالي مدينة المحمودية بـ محافظة البحيرة، يوم أمس الثلاثاء، جثمان الضحايا الثلاثة في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدولي بمدينة دمنهور، الذي راح ضحيته 3 أشخاص وإصابة ٥ آخرين بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي.