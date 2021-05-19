السعودية.. طفل ينفق 218 ألف ريال من مدخرات أبيه على لعبة إلكترونية

المصدر: البيان الإلكتروني

أنفق طفل سعودي يبلع من العمر 11 عاماً، مبلغ 218 ألف ريال سعودي من حساب أبيه الشخصي بأحد البنوك المحلية عبر بطاقته الائتمانية لشراء مزايا للعبة إنترنت قتالية شهيرة خلال شهر واحد.

واستمر طالب المرحلة الابتدائية، في استقبال أكواد تفعيل الشراء المرسلة من البنك دون علم أبيه، ومن ثم يمسحها بعد تنفيذ العمليات حتى لا يعلم أبوه بفعلته. وفقاً لصحيفة "عكاظ".

وبعد 30 يوماً، فوجئ الأب باتصال من موظف البنك، مستفسراً عن تناقص رصيده بهذا الشكل الكبير، خصوصا أن الأب لم يعتد على سحب مبلغ بهذا الحجم خلال شهر واحد.

وعند مراجعته للبنك، اكتشف أن كل المبالغ المسحوبة صرفت لشراء إضافات و (شدات) للعبة قتالية شهيرة عبر الابن ذي الـ11 عاماً.