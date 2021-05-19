الكويت.. ضبط متهمين يديران حسابات وهمية تبث الإشاعات وتمس بالكرامة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية عن ضبط متهمين من غير محددي الجنسية يديران حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تبث الإشاعات وتخلق البلبلة في المجتمع.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتية أنه وضمن جهود المؤسسة الأمنية لمكافحة الجريمة بكل صورها وضبط مرتكبيها، تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لقطاع الأمن الجنائي من ضبط متهمين من غير محددي الجنسية يديران حسابات وهمية تهدف إلى التنمر على شخصيات وبث الإشاعات والمساس بالكرامة وضرب الوحدة الوطنية.

وأوضحت الإدارة أنه بعد رصد المتهمين من قبل الجهات الأمنية المختصة تم استصدار الإذن القانوني وجرى ضبطهما، حيث عثر بحوزتهما على أجهزة عرض تتكون من 50 شاشة، وأجهزة حاسب آلي، وعدد كبير من ذاكرة التخزين المتنقلة، وتمت إحالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.