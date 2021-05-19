وفاة ابنة المحامي المصري الشهير فريد الديب بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت ابنة المحامي المصري الشهير فريد الديب، الدكتورة إيمان، أستاذة القانون بجامعة القاهرة، وتشيّع الأسرة جنازتها اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر.

وكانت الدكتورة إيمان فريد الديب قد أصيبت بفيروس كورونا منذ أيام وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم إلا أنه وافتها المنية اليوم وفق صحف مصرية.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.

وقال مصدر من عائلة الديب إن إيمان ابنة المحامي الكبير توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف أن العزاء سيقتصر على العائلة، ولن يتم الكشف عن موعد ومكان خروج الجنازة.