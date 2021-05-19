وفاة 5 أطفال وإصابة 14 آخرين بتدهور مركبة في الأردن

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مساء أمس الثلاثاء مع حادث تدهور لمركبة (ديانا) بمنطقة نبع البحاث بالعاصمة الأردنية عمان.

وأوضح الناطق الإعلامي أن الحادث نتج عنه نتج وفاة خمسة أطفال، وإصابة 14 آخرين بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية.

وأكد الناطق الإعلامي أن حالة المصابين العامة ما بين البالغة والمتوسطة، وتم فتح تحقيق مروري بالحادثة.