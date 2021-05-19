شاهد.. طفلة تنجو بأعجوبة بعد سقوطها من سيارة على الطريق

المصدر: البيان الإلكتروني

نجت طفلة في سن الثالثة من العمر بأعجوبة بعد سقوطها فجأة من سيارة عائلتها على طريق سريع.

والتقطت كاميرات أحد السائقين، صباح أمس الثلاثاء، لقطات لحادثة سقوط الطفلة من سيارة تقودها امرأة وهي تتوجه لتغيير المسار إلى طريق معاكس، في منطقة ألماتي بكازاخستان.

وسقطت الطفلة على الأرض بعد أن فتح باب السيارة الأمامي بشكل مفاجئ، وسارعت المرأة لاحتضانها وإرجاعها داخل السيارة.

وبعد تداول هذا المقطع عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، قامت السلطات الأمنية في كازخستان باستدعاء المرأة البالغة من العمر 32 عاما والتي تبيّن أنها والدة الطفلة، وفق "سبوتنيك".

ووفقا للمادة 593 من قانون المخالفات الإدارية في كازخستان فإن عدم الامتثال لمتطلبات نقل الركاب والبضائع، واستخدام أحزمة الأمان المنصوص عليها في قواعد المرور، يؤدي إلى غرامة مالية قدرها 14585 تينغي أي ما يعادل 35 دولارا.

شاهد.. طفلة تنجو بأعجوبة بعد سقوطها من سيارة على الطريقhttps://t.co/ojbPJD7G0l#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/abWwppuNwb — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 19, 2021