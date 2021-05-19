غوغل يكشف عن الأمراض الجلدية باستخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: البيان الإلكتروني

طورت شركة «غوغل» أداة جديدة تستخدم الذكاء الصناعي للكشف عن الأمراض الجلدية استناداً إلى الصور التي يحمّلها المرضى.

وقالت الشركة إن تطوير الأداة استغرق ثلاث سنوات، وقد تم تدريبها على رصد الأمراض الجلدية باستخدام 65 ألف صورة لحالات تم تشخيصها طبياً من قبل، بالإضافة إلى ملايين الصور التي تُظهر علامات جلدية مقلقة، وآلاف الصور لبشرة صحية، بجميع درجاتها.

وحسبما أعلنت «غوغل»، فإن الأداة تستطيع التعرف على 288 حالة مرضية تعاني منها البشرة، لكنها «ليست مصممة لأن تكون بديلاً للتشخيص والعلاج الطبي».

وحصلت الأداة الجديدة على علامة «سي إي CE» لاستعمالها كأداة طبية في أوروبا، وهي العلامة التي تؤكد أن الأداة تطبّق معايير السلامة والحماية والصحة الأوروبية، ومن المنتظر أن يبدأ استخدامها في نهاية العام الجاري، وفق "الشرق الأوسط".

ولفتت الشركة إلى أن هناك نحو 10 مليارات عملية بحث عن مشكلات الجلد والشعر والأظافر على محرك البحث الخاص بها كل عام.