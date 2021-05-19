شاهد.. بايدن يجرب "بيك آب فورد" العملاقة الكهربائية الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة مفاجئة إلى شركة "فورد" في ولاية ميشيغان، بتجربة الشاحنة الكهربائية الجديدة من طراز F-150، المقرر الكشف عنها اليوم الأربعاء.

وقبل أن ينطلق في الجولة الاختبارية للشاحنة، قال: "هيا بنا.. هل أنتم جاهزون".

كما زار بايدن، بحسب "روسيا اليوم"،مركز Rogue Electric Vehicle Center الجديد التابع للشركة في ديربورن- ميشيغان، للترويج لخطته الخاصة بالبنية التحتية، والتي ستخصص مليارات الدولارات لتطوير السيارات الكهربائية الأمريكية.

ونادرا ما يحصل رؤساء الولايات المتحدة على فرصة لقيادة المركبات بأنفسهم أثناء وجودهم في مناصبهم، حرصا على سلامتهم وأمنهم.