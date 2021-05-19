شاهد.. اهتزاز ناطحة سحاب في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

اهتزت ناطحة سحاب يبلغ ارتفاعها حوالي 300 متر ظهر أمس الثلاثاء في الصين لسبب غير معروف، ما تسبب في مشاهد من الذعر وإخلائها من سكانها.

ويعتبر "سيج بلازا"، الذي تم الانتهاء من بنائه في العام 2000، أحد أكثر المباني رمزية وشهرة في شينغن (جنوب) وهي مدينة ضخمة تقع على حدود هونغ كونغ.

والمبنى، الذي يرتفع 291 متراً فوق المنطقة التجارية للمدينة، يضم سوقاً ضخمة للمكونات والمنتجات الإلكترونية موزعة على طبقات عدة.

وأفاد مكتب إدارة الطوارئ في شينغن لشبكة ويبو الاجتماعية أنه يتحقق "من أسباب اهتزاز" ناطحة السحاب، موضحاً "أن أي زلزال لم يضرب المدينة اليوم".

وأعلنت السلطات أن "سيج بلازا" اهتز قرابة الساعة 13,50 بالتوقيت المحلي (05,50 ت غ)، وتسببت هذه الاهتزازات على الفور بالهلع، بحسب "يورونيوز".

وأظهرت صوراً نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات عدة من المشاة وهم يفرون من محيط المبنى.

وتقع خمس من أطول ناطحات السحاب في العالم في الصين، بما فيها برج شنغهاي الذي يتكون من 128 طبقةً ويبلغ ارتفاعه 632 متراً.

لكن منذ العام الماضي، حظرت الصين تشييد مبان يزيد ارتفاعها على 500 متر، وهو حظر سار في بعض المدن مثل بكين.

في مارس 2020، انهار فندق كان يستخدم منشأةً لعزل المصابين بفيروس كورونا في مقاطعة فوجيان (شرق) ما أسفر عن مقتل 29 شخصاً.