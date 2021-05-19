الفواكه والخضروات تحدّ من الشد العصبي

المصدر: (بيرث - د ب أ)

كشف بحث جديد أجرته جامعة إيديث كوان الأسترالية أن وجود نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات مرتبط بنسبة أقل من الشد العصبي.

وأظهرت نتائج البحث أن الأشخاص الذين تناولوا 470 غراماً، على الأقل، من الفاكهة والخضروات يومياً كان لديهم مستوى أقل من الشد العصبي بنسبة 10% عن هؤلاء الذين استهلكوا أقل من 230 غراماً. وتنصح منظمة الصحة العالمية بتناول 400 جرام، على الأقل، من الفواكه والخضروات يومياً.

وقالت سيمون رادافيلي-باجاتيني، المرشحة لنيل درجة للدكتوراه من معهد أبحاث التغذية بالجامعة، إن الدراسة تعزز الصلة بين الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات والصحة النفسية، بحسب ما نقله موقع «نيوروساين نيوز». وأضافت: «وجدنا أن الأشخاص الذين تناولوا نسبة أكبر من الفواكه والخضروات يعانون من شد عصبي أقل من هؤلاء الذين لديهم مستوى أقل من الفواكه والخضروات».

وقالت رادافيلي-باجاتيني: «الشد العصبي طويل الأمد، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية»، مضيفة إن المواد المغذية الرئيسية في الفواكه يمكن أن تكون ذات أثر إيجابي.