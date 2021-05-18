"الداخلية الكويتية" تستدعي رجل أمن صفع مقيماً في طابور "لقاح كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطع فيديو لرجل أمن قام بـ "صفع" أحد المقيمين، أثناء تواجده للحصول على اللقاح الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا، وفق "صحيفة القبس".

وتعقيبا على الفيديو، أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن الجهات المختصة بالمؤسسة الأمنية قامت باستدعاء رجل الأمن وجاري التحقيق معه في تلك الواقعة التي تعد تصرفا فرديا ترفضه المؤسسة الأمنية، التي تعمل على الحفاظ على حقوق وواجبات المواطنين والمقيمين وتؤكد دائما على أنه لا أحد فوق القانون.