وصية مؤثرة من معلمة في السعودية قبل وفاتها بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت معلمة مصرية تدعى سوزان المصري في مكة المكرمة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة مؤثرة في "واتساب" أرسلتها المعلمة لمجموعة في مدرستها بعد ثبوت إصابتها بالفيروس، قالت فيها.. " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمدلله على كل حال، أنا مصابة بكورونا وتعبانة وتحت الأكسجين، إذا خرجت فهذا من فضل ربي، وإن أخذ الله وداعته فلله الحمد، وصيتي لكم، أنا لم أنجب أبناء ولا بنات ليدعون لي بالرحمة، فأنتم أملي بعد انقطاع عملي، أوصيكم أنتم وبناتكم بناتي خلوهم يدعون لي بالرحمة وصيتي لا تنسوها طلبتكم والله إنني تعبانة مرة".

ونعاها عدد كبير من المغردين، سائلين الله عزوجل لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها الفردوس الأعلى.