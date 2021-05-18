الصين تستعد لإطلاق مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-2"

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد الصين لإطلاق مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-2"، وفق ما ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية.

وتم نقل مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو-2" والصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش-7 واي3" إلى منطقة الإطلاق بموقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين أول امس الأحد، بحسب وكالة "شينخوا".

وأوضحت الوكالة أن المرافق والمعدات في موقع الإطلاق في حالة جيدة، بينما سيتم إجراء العديد من فحوصات ما قبل الإطلاق الوظيفية واختبارات مشتركة حسبما هو مخطط.