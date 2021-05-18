ولادة عملاق إعلامي أمريكي جديد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة الاتصالات الأمريكية العملاقة "إيه تي أند تي" أمس الاثنين عن اندماج شركتها الفرعية "وورنر ميديا"، التي تملك محطتي "سي إن إن" و"إتش بي أو" التلفزيونيتين، مع مجموعة "ديسكوفري" الإعلامية، مالكة شبكة "يوروسبورت" وسواها.

وأفادت "إيه تي أند تي" و"ديسكوفري" في بيان مشترك أصدرتاه أمس الاثنين بأن الأولى ستحصل على نحو 43 مليار دولار، وسيحصل مساهموها على 71 في المئة من الكيان الناشئ عن الاندماج، بينما سيمتلك أصحاب "ديسكوفري" 29 في المئة من المجموعة الجديدة.

تأتي هذه العملية، التي يتوقع أن تظهر نتائجها في منتصف العام 2022، بعد ثلاث سنوات من إنجاز استحواذ "إيه تي أند تي" على "تايم وورنر"- وهو الاسم السابق لـ"وورنر ميديا"- مقابل 85 مليار دولار.

وشملت الصفقة وقتها استحواذ "إيه تي أند تي" على الإنتاجين الضخمين "هاري بوتر" و"باتمان".

يأتي الإعلان أمس الاثنين عن اندماج المجموعتين في وقت باتت منصات البث التدفقي الكبرى، من مثل "نتفليكس" و"ديزني بلاس" و"أمازون برايم فيديو" و"آبل تي في" تهيمن أكثر فأكثر على مشهد الإعلام المرئي والمسموع في الولايات المتحدة وحتى في العالم، وفق "مونت كارلو".

وفي مواجهة هذا النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الاشتراكات من دون إعلانات، شعرت مجموعات عدة بالحاجة إلى تعزيز ما توفره للحفاظ على مكانتها في قطاع الترفيه الأمريكي الذي يشهد منافسة شرسة.

من هذا المنطلق، أطلقت "إيه تي أند تي" منصتها للبث التدفقي "إتش بي أو ماكس" العام 2020، فيما أطلقت "ديسكوفري" منصتها "ديسكوفري بلاس" مطلع هذه السنة.

وأكدت المجموعتان أمس الاثنين أن "الشركة الجديدة ستكون قادرة على الاستثمار في المزيد من المحتوى الأصلي لخدمات البث المباشر، وتحسين خيارات البرمجة على قنواتها التلفزيونية المدفوعة (...) وتوفير المزيد من الخيارات المبتكرة والتجارب في مجال الفيديو للمشاهدين والمستهلكين".

وفي نهاية العام 2020، بلغ عدد المشتركين في "إتش بي أو ماكس" 61 مليوناً ، بينما بلغ عدد المشتركين في "نتفليكس" 204 ملايين ، وفي منصات "ديزني" ("ديزنيبلاس" و"هولو" و"إي إس بي إن") 146 مليوناً.

ويتوقع أن تبلغ إيرادات الشركة الجديدة نحو 52 مليار دولار بحلول سنة 2023.

وشهدت سوق الأوراق المالية ارتفاعاً حاداً لأسعار أسهم المجموعتين المندمجتين في التداولات التي سبقت افتتاح السوق، إذ ارتفع سعر سهم "إيه تي أند تي" بنسبة 4,5 في المئة في حين بلغ ارتفاع سعر سهم "ديسكوفري" نحو 17 في المئة.