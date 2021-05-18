الصين تطلق 100 دجاجة في البرية لاصطياد فهد!

المصدر: البيان الإلكتروني

أفاد موقع Live Science في 15 مايو 2021 الجاري أن ثلاثة فهود هربت من حديقة حيوان "سفاري هانغتشو" تمت استعادة اثنين منها بينما بقي الثالث طليقاً.

ونشرت السلطات 1700 شخصاً للبحث عنه والقبض عليه بما في ذلك مدربو كلاب، كما تم تركيب أجهزة كشف الحركة بالأشعة تحت الحمراء بالقرب من المسطحات المائية حيث يمكن للفهد أن يروي عطشه.

وعندما باءت كل هذه المحاولات بالفشل، أطلقت السلطات حوالي 100 دجاجة في البرية مع 990 طائرة بدون طيار جاهزة لاكتشاف أي أثر للفهد الهارب الذي يبدو أنه يتجول بالقرب من أحياء سكنية.

وحذرت السلطات الصينية من أنها عثرت على آثار فهد بالقرب من القرى الجبلية، وطلبت من إغلاق النوافذ والأبواب وعدم مغادرة المنزل، كما قبضت على خمسة أشخاص على علاقة بفرار الفهد.

أما بالنسبة لهذا الأخير، فإن فرصه في البقاء على قيد الحياة تتضاءل مع مرور الوقت لأنه لم يتعلم قط إطعام نفسه بنفسه في حديقة الحيوانات ولا بد أنه يتضور جوعاً.