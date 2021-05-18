المصدر: البيان الإلكتروني

التقط المصور فوتوغرافي الهندي مانغو أشاريا هذه الصورة المهيبة لـ "الشقراق الهندي" أو "الشقراق البنغالي".

و"الشقراق الهندي" هو طائر من عائلة يتبع جنس الشقراق من فصيلة الشقراقية، ويعيش في جنوب آسيا.

خلال موسم التزاوج، يقوم الأزواج برحلات بهلوانية في الهواء. وفي فبراير، تضع الذكور ريشها للتكاثر، وفق (futura.sciences).

تبدأ طيور "الشقراق الهندي" عرضها بالطيران عالياً في السماء، وتؤدي سلسلة من التدحرجات البرميلية مرفرفة بأجنحتها ومطلقة الصرخات.

بين مارس ومايو ، تضع الأنثى من 3 إلى 5 بيضات بيضاء نقية في تجويف شجرة.، لتتم إعادة استخدام موقع التعشيش نفسه عامًا بعد عام.

كلا الوالدين يعتنيان بالصغار، والصيصان التي تكون في العش تصرخ بلا انقطاع وتبتلع الطعام الذي يجلب لها.