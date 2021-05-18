إعادة «أغرب سلحفاة في العالم» من حافة الانقراض

المصدر: (دبي - البيان)

أنقذت حديقة الحيوان بلندن واحدة من أندر السلاحف من الانقراض، وفق ما ذكرت «ديلي ميل» البريطانية.ويُعتقد أن سلحفاة «كانتور» العملاقة، التي يمكن أن يصل طولها إلى ست أقدام، اختفت نهائياً من الهند إذ لم تُشاهد مدة 10 سنوات.

كما تعد سلحفاة «كانتور» العملاقة واحدة من أغرب السلاحف لأنها تقضي معظم حياتها مدفونة في الرمال بينما عيناها فقط مرئيتان. ولكن، يمكن أن تندفع فجأة للأمام أسرع من «الكوبرا الملكية»، لتلتقط سلطعوناً أو سمكة.

ولكن فريقاً من جمعية علم الحيوان في لندن، تعقب بعض صغار السلاحف ما أعطى الأمل أن الأنواع ستتعافى في شبه القارة.

ومن المقرر الآن أن يتم إطلاق المزيد من الصغار في البلاد. ووفقاً لحديقة الحيوان بلندن، فإن البقاء والإطلاق الآمن للصغار سيزيدان من احتمال إعادة هذه الأنواع من حافة الاندثار.