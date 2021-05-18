المغني سميث..«عالم أفضل» مع طعام مجاني للمحتاجين

المصدر: إعداد: فاتن صبح

امتداداً لمبادرة «أحبك يا مطعم» يستكمل المغني جايدن سميث مسيرة تأمين الطعام للمشردين والفقراء. وكان المغني العالمي قد دخل، وفقاً لموقع «نيوزوان» قبل عامين وبمناسبة عيد ميلاده الـ21 عالم العطاء من بوابة شاحنة طعام نباتي مؤقتة توزع الوجبات المغذية على أفراد يصارعون التشرد وندرة الطعام.

وفي حين تقرأ عبارة على موقع المبادرة تقول: «مهمتنا نشر الحب بين مجتمعات تعاني من نقص الأمان الغذائي، أو السكني، عبر تأمين المياه وخيارات وجبات شهية مستدامة عالية الجودة»، يقول سميث: «حين يقدم العالم بأكمله المساعدة، فإنه بأسره يشفى».

ورغم أنه لم تكشف بعد التفاصيل المتعلقة بالمطعم الذي ينتوي فتحه لدعم هذه المبادرة، لجهة موقعه أو موعد افتتاحه، فإن سميث يؤكد أن توزيع الطعام لن يتناول المشردين وحسب، بل الأشخاص الذي يدفعون أكثر من ثمن الطعام، فيساعدون شخصاً آخر بالحصول على وجبة. وأشار في مقابلة إلى أنه يود أن يقوم بشيء يمنحه شعوراً جيداً وكأنه يغير العالم. وأضاف: «أنا لا أقف موقف الحياد من العالم، بل أجعله في الواقع مكاناً أفضل. لطالما رغبت بأن أكون نصيراً للإنسانية».